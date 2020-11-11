В Краснодаре в 2021 году хотят благоустроить выделенные полосы для общественного транспорта в трех местах
В Краснодаре 11 ноября прошло заседание городского совета по дорожному хозяйству и транспорту города
Напомним, в мае 2019 года Высшая школа экономики (ВШЭ) презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. К концу августа 2019-го в Краснодаре сделали пять выделенных полос: на улице Северной, на проспекте Чекистов, улицах 1-го Мая, Тюляева и Тургенева.
На заседании городского совета по дорожному хозяйству и транспорту Краснодара, где присутствовал журналист портала Юга.ру, сообщили, что в городе в 2021 году планируют обустроить выделенные полосы для общественного транспорта на трех участках улиц:
- Тургенева в обратном направлении от Стахановской до Атарбекова;
- Тургенева от Атарбекова до Северной в обоих направлениях;
- Атарбекова в обоих направлениях.
«К 2020 году обустроено более 20,7 км выделенных полос для общественного транспорта, в том числе на улицах Седина, Мачуги, Трамвайной, Северной и 1-го Мая», — заявил начальник отдела организации перевозок, замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Афиногенов.
В целом в Краснодаре планируют увеличить протяженность выделенных полос до 75 км, уточнили на заседании.
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