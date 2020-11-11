Во второй половине недели на Кубани ожидаются заморозки до -4 °C
Ночью 12, 13 и 14 ноября в Краснодарском крае прогнозируют понижение температуры воздуха ниже нуля
По данным кубанского гидрометцентра, в ночь на 12 ноября в регионе будет -4...+1 °C, днем ожидается 6-11 °C. На Черноморском побережье прогнозируют более теплую погоду: ночью — 3-8 °C, днем — 11-16 °C. В целом по краю будет переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 12-17 м/с. В Новороссийске порывы могут достигать 18-23 м/с.
Юга.ру проверили:
В пятницу и субботу на Кубани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По ночам столбики термометров по-прежнему будут показывать -4...+1 °C, днем воздух прогреется до 7-12 °C. В курортных городах ночью будет 3-8 °C, днем — 12-17 °C. Ветер 6-11 м/с, в Анапе и Геленджике — 12-17 м/с. В Новороссийске порывы в 18-23 м/с в пятницу к субботе ослабнут до 15-20 м/с.
В начале ноября Юга.ру рассказывали, какую погоду предрек глава Гидрометцентра России на грядущую зиму.
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