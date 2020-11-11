В Новороссийске лишили полномочий судью, который выехал за границу вместо больничного

В пресс-службе краевого суда рассказали порталу Юга.ру, что в отношении судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Романа Дьяченко провели проверку. Оказалось, что во время оплачиваемого больничного в 2019 году он уехал за границу. 27 февраля 2020 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края рассмотрела заключение проверки и решила, что действия сотрудника суда показывают его пренебрежительное отношение к законодательству и способствуют «формированию негативного отношения общества, умаляют авторитет судебной власти и причиняют ущерб репутации судьи».

Дьяченко лишили полномочий судьи шестого квалификационного класса. Он обжаловал это решение в Верховном суде, однако там отказались восстановить его в должности, сообщили в Краснодарском краевом суде.

Правовой портал «Право.ру» уточнил 10 ноября, что Дьяченко уезжал в Турцию. По данным сайта, во время обжалования в Верховном суде Дьяченко рассказал на заседании, что плохо себя чувствовал весь 2019 год. 31 июля он потерял сознание и подвернул ногу. Травматолог изучил его случай и оценил уровень сахара в крови как критический, после чего посоветовал ехать в Турцию на операцию.

Дьяченко узнал, что необходимую ему операцию проводят в Стамбуле, и в тот же день полетел в Турцию. Однако прилетел он в Даламан — город на берегу Средиземного моря. Так случилось из-за того, что, по словам судьи, он купил билеты на первый попавшийся рейс. Оттуда Дьяченко почти 800 км проехал до Стамбула на такси. Когда он завершил там все дела, судья вернулся в Даламан, а оттуда — в Краснодар.

Дьяченко не смог предоставить документов о лечении в Турции, а также напомнил слова президента России о том, что «в период пандемии никто не будет лишен работы». В итоге три судьи отказались восстановить его в должности.