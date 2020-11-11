Глава Гиагинского района Адыгеи подал в отставку. Ранее на него завели дело за незаконное захоронение мусора

Как сообщали Юга.ру, 29 октября на рабочем месте у главы Гиагинского района Александра Бутусова провели обыск. По данным следствия, он распорядился захоронить мусор на сельскохозяйственных землях. Так чиновник хотел избежать административной ответственности за то, что не исполнил судебное решение о рекультивации несанкционированной свалки около станицы Гиагинской. Незаконные действия привели к отравлению почвы химическими веществами.

На Бутусова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). 10 ноября стало известно, что он принял решение досрочно сложить полномочия. В этот же день на заседании внеочередной сессии депутаты практически единогласно приняли его заявление.

«Александр Владимирович возглавил Гиагинский район в марте 2017 года. За эти 3,5 года в районе проведена огромная работа по восстановлению инфраструктуры, что не могут не видеть наши граждане. Данный факт также отметил Руслан Валерьевич Кидакоев, отметив, что работу необходимо продолжить», — отметили в пресс-службе администрации района.

До проведения выборов обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы Вячеслав Хаджимов.