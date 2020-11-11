Глава Гиагинского района Адыгеи подал в отставку. Ранее на него завели дело за незаконное захоронение мусора

Адыгея

Распечатать

10 ноября депутаты Гиагинского района Адыгеи приняли решение главы Александра Бутусова о сложении полномочий

Как сообщали Юга.ру, 29 октября на рабочем месте у главы Гиагинского района Александра Бутусова провели обыск. По данным следствия, он распорядился захоронить мусор на сельскохозяйственных землях. Так чиновник хотел избежать административной ответственности за то, что не исполнил судебное решение о рекультивации несанкционированной свалки около станицы Гиагинской. Незаконные действия привели к отравлению почвы химическими веществами.

Читайте также:

На Бутусова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). 10 ноября стало известно, что он принял решение досрочно сложить полномочия. В этот же день на заседании внеочередной сессии депутаты практически единогласно приняли его заявление.

«Александр Владимирович возглавил Гиагинский район в марте 2017 года. За эти 3,5 года в районе проведена огромная работа по восстановлению инфраструктуры, что не могут не видеть наши граждане. Данный факт также отметил Руслан Валерьевич Кидакоев, отметив, что работу необходимо продолжить», — отметили в пресс-службе администрации района.

До проведения выборов обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы Вячеслав Хаджимов.

Превышение полномочий Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Глава Гиагинского района Адыгеи подал в отставку. Ранее на него завели дело за незаконное захоронение мусора
В Краснодаре посреди дороги сгорела машина
«Ласточки» из Ростова начнут следовать до Розы Хутор без пересадок
Под Геленджиком мужчину придавило катком
Власти Краснодара рассказали, где в городе построят крематорий и сколько он будет стоить
В Адыгее задержали мужчину, который ранил ножом водителя маршрутки из-за требования надеть маску

Лента новостей

Статьи

Один не умеет читать, другой говорит на пяти языках

Чего вы не знали о пилотах «Формулы-1»

Статьи

Стамбульский синдром

Город контрастов, правила путешествий и новая реальность

Статьи Партнерский

«Мир таков, что надо учиться постоянно»

Интервью с руководителем проекта «Умный Краснодар» Серафимой Чичевой

Реклама на портале