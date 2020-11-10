Стал известен соперник «Краснодара» в 1/8 Кубка России по футболу

Как писали Юга.ру, в прошлом сезоне «Краснодар» вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16, проирав «Нижнему Новгороду».

Жеребьевку турнира 10 ноября провел футбольный комментатор Виктор Гусев. Ранее групповой этап Кубка России преодолели «Урал», «Спартак», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА. Также в 1/8 финала попали шесть команд, занявших по итогам прошлого сезона РПЛ первые шесть мест: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».

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