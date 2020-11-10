Стал известен соперник «Краснодара» в 1/8 Кубка России по футболу
10 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала Бетсити Кубка России, где определился соперник «Краснодара»
Жеребьевку турнира 10 ноября провел футбольный комментатор Виктор Гусев. Ранее групповой этап Кубка России преодолели «Урал», «Спартак», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА. Также в 1/8 финала попали шесть команд, занявших по итогам прошлого сезона РПЛ первые шесть мест: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
Матчи 1/8 финала пройдут 20 и 21 февраля. Соперником «Краснодара» станет «Сочи», остальные пары:
- «Локомотив» — «Тамбов»;
- «Динамо» — «Спартак»;
- «Зенит» — «Арсенал»;
- ЦСКА — «СКА Хабаровск»;
- «Ростов» — «Ахмат»;
- «Уфа» — «Урал»;
- «Химки» — «Крылья Советов».
Как писали Юга.ру, в прошлом сезоне «Краснодар» вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16, проирав «Нижнему Новгороду».
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