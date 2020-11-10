На Кубани пятый день подряд фиксируют рекордное число заболевших COVID-19

Власти Краснодарского края 10 ноября сообщили о 146 новых случаях коронавируса в регионе и смерти 6 пациентов ковид-госпиталей

Согласно данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 20 тыс. 977 человек . Только 25,4% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни, написал RT. Всего к 10 ноябрря COVID-19 подтвердился у 1 млн 817 тыс. 109 жителей России. За время пандемии скончались 31 тыс. 161 человек, в том числе 368 — за минувшие сутки . При этом из больниц с выздоровлением выписали 1 млн 350 тыс. 741 пациента (+15 тыс. 600 за сутки).

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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве (+5 тыс. 902), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 485) и Московской области (+685).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым случаям инфицирования следующая: Ростовская область — 307, Ставропольский край — 204, Краснодарский край — 146 , Крым — 141, Дагестан — 91, Карачаево-Черкесия — 89, Кабардино-Балкария — 83, Адыгея — 72, Севастополь — 71, Северная Осетия — 69, Ингушетия — 64, Чечня — 42.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 146 новых заболевших COVID-19 81 женщина и 65 мужчин, в том числе четверо детей. Самому младшему пациенту 5 лет, старшему — 83 года.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 31;

в Туапсинском районе — 16;

в Сочи и Крымском районе — по 12;

в Северском районе — 10;

в Крыловском и Павловском районах — по 6;

в Кавказском, Лабинском и Темрюкском районах — по 5;

в Армавире и Абинском районе — по 4;

в Курганинском и Тихорецком районе — по 3;

в Анапе, Геленджике, Брюховецком, Гулькевичевском, Динском, Красноармейском, Мостовском, Новокубанском, Славянском районах — по 2;

в Белореченском, Каневском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском и Тблисском районах — по 1.

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К 10 ноября в лабораториях края провели 1 млн 503 тыс. 679 исследований на COVID-19. За все время диагноз подтвердился у 18 тыс. 777 жителей Кубани. Показатель заболеваемости достиг 330,8 случаев на 100 тыс. населения региона.