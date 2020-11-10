На Кубани пятый день подряд фиксируют рекордное число заболевших COVID-19
Власти Краснодарского края 10 ноября сообщили о 146 новых случаях коронавируса в регионе и смерти 6 пациентов ковид-госпиталей
Согласно данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 20 тыс. 977 человек. Только 25,4% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни, написал RT. Всего к 10 ноябрря COVID-19 подтвердился у 1 млн 817 тыс. 109 жителей России.
За время пандемии скончались 31 тыс. 161 человек, в том числе 368 — за минувшие сутки. При этом из больниц с выздоровлением выписали 1 млн 350 тыс. 741 пациента (+15 тыс. 600 за сутки).
Читайте также:
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве (+5 тыс. 902), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 485) и Московской области (+685).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым случаям инфицирования следующая: Ростовская область — 307, Ставропольский край — 204, Краснодарский край — 146, Крым — 141, Дагестан — 91, Карачаево-Черкесия — 89, Кабардино-Балкария — 83, Адыгея — 72, Севастополь — 71, Северная Осетия — 69, Ингушетия — 64, Чечня — 42.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 146 новых заболевших COVID-19 81 женщина и 65 мужчин, в том числе четверо детей. Самому младшему пациенту 5 лет, старшему — 83 года.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 31;
- в Туапсинском районе — 16;
- в Сочи и Крымском районе — по 12;
- в Северском районе — 10;
- в Крыловском и Павловском районах — по 6;
- в Кавказском, Лабинском и Темрюкском районах — по 5;
- в Армавире и Абинском районе — по 4;
- в Курганинском и Тихорецком районе — по 3;
- в Анапе, Геленджике, Брюховецком, Гулькевичевском, Динском, Красноармейском, Мостовском, Новокубанском, Славянском районах — по 2;
- в Белореченском, Каневском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском и Тблисском районах — по 1.
Читайте также:
К 10 ноября в лабораториях края провели 1 млн 503 тыс. 679 исследований на COVID-19. За все время диагноз подтвердился у 18 тыс. 777 жителей Кубани. Показатель заболеваемости достиг 330,8 случаев на 100 тыс. населения региона.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 12 тыс. 150 пациентов ковид-госпиталей выздоровели (+58 за сутки), однако 484 человека спасти не удалось (+6 новых летальных случаев). Еще 43 больных находятся в тяжелом состоянии, 4 — на ЭКМО.
К 10 ноября к кубанским медикам с подозрением на COVID-19 обратились 78 тыс. 62 жителя региона. Под наблюдением врачей в поликлиниках находятся 6 тыс. 667 кубанцев с неподтвержденным диагнозом.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи Партнерский«Мир таков, что надо учиться постоянно»
Интервью с руководителем проекта «Умный Краснодар» Серафимой Чичевой