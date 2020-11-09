У главы Минздрава России и в федеральном оперштабе разошлись данные по больным коронавирусом

Портал Юга.ру сравнил данные по коронавирусу от федерального оперштаба и главы Минздрава РФ за 9 ноября и очень удивился

Напомним, 9 ноября федеральный оперштаб сообщил о 21 тыс. 798 новых случаях COVID-19 в России. Согласно официальным данным, за время пандемии коронавирусом заразились 1 млн 796 тыс. 132 человек. Из них умерли 30 тыс. 793 пациента, а 1 млн 335 тыс. 141 — выздоровел. Таким образом, сейчас COVID-19 болеют 430 тыс. 198 россиян .

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета рассказал, что в ковид-госпиталях развернуто 260 тыс. мест для больных коронавирусом, написал RT. По его словам, занято 82% коек, то есть 213 тыс. 200 .

Мурашко также добавил, что 75% больных коронавирусом лечатся дома. То есть, исходя из данных федерального оперштаба, это порядка 322 тыс. 648 человек. Значит, в госпиталях должны находиться порядка 107 тыс. 550 человек. Это противоречит подсчетам министра здравоохранения, сообщающем о 213 тыс. 200 занятых койках.