Минздрав Кубани дал советы людям на самоизоляции
В министерстве здравоохранения Краснодарского края порталу Юга.ру рассказали о рекомендациях для граждан на самоизоляции
Напомним, на Кубани продолжает расти суточный показатель по заболевшим коронавирусом, в регионе умерли еще шесть пациентов ковид-госпиталей. Власти региона решили усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений. Так, в Краснодаре на улице Красной выключили иллюминацию, проверяют наличие масок в барах и ресторанах, кроме того, их теперь должны носить и ученики в школах.
В связи с этим портал Юга.ру решил поинтересоваться в краевом минздраве, какие рекомендации в области психического здоровья существуют для граждан, вынужденных находиться на самоизоляции.
В ведомстве рассказали, что специалисты разработали множество рекомендаций для различных социальных групп: общие рекомендации населению, для тех, кто находится на самоизоляции с детьми, с пенсионерами, для врачей и медперсонала, школьников и студентов, а также для находящихся в самоизоляции в одиночестве.
Общие рекомендации для самоизолировавшихся граждан:
- Сведите до минимума просмотр, чтение или прослушивание новостей, вызывающих тревогу и стресс, информацию стоит получать только из надежных источников. Непрерывный поток новостей может вызвать беспокойство у любого человека;
- Поддерживайте заведенный распорядок повседневной жизни насколько это возможно. Либо установите новый порядок, который будет комфортен всем членам семьи;
- Регулярно выполняйте физические упражнения;
- Откажитесь от диет, связанных с ограничением приемов пищи, употребляйте здоровую еду в оптимальных количествах;
- Откажитесь от табака, алкоголя и других психоактивных веществ — они отрицательно влияют на психическое и физическое состояние;
- Делайте вещи, которые доставляют вам удовольствие. Займитесь теми увлечениями, которые в обычной жизни долго откладывались на «потом»и посвятите этому как можно больше свободного врмени;
- Оказывайте посильную поддержку окружающим;
- Особое внимание стоит уделить детям. Необходимо донести им в доступной форме важность соблюдения ограничительных и гигиенических мер. Если ребенок обеспокоен, следует обсудить вместе с ним проблему, чтобы облегчить его тревогу. Не забывайте, что дети наблюдают реакции и эмоции взрослых, берут с них пример и модель поведения;
- Оказывайте практическую и эмоциональную поддержку пожилым людям. Предоставляйте им четкую информацию о том, как снизить риск инфицирования, используя слова, понятные для пожилых людей с когнитивными расстройствами и без таковых. Расскажите, где и как они могут получить практическую помощь, разместите на видном месте телефоны экстренных служб;
- Не теряйте социальных контактов — при невозможности личного общения с близкими, используйте дистанционные способы, звоните им по телефону или видеосвязи.
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