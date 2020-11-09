Минздрав Кубани дал советы людям на самоизоляции

В министерстве здравоохранения Краснодарского края порталу Юга.ру рассказали о рекомендациях для граждан на самоизоляции

Напомним, на Кубани продолжает расти суточный показатель по заболевшим коронавирусом, в регионе умерли еще шесть пациентов ковид-госпиталей. Власти региона решили усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений. Так, в Краснодаре на улице Красной выключили иллюминацию, проверяют наличие масок в барах и ресторанах, кроме того, их теперь должны носить и ученики в школах.

В связи с этим портал Юга.ру решил поинтересоваться в краевом минздраве, какие рекомендации в области психического здоровья существуют для граждан, вынужденных находиться на самоизоляции.

В ведомстве рассказали, что специалисты разработали множество рекомендаций для различных социальных групп: общие рекомендации населению, для тех, кто находится на самоизоляции с детьми, с пенсионерами, для врачей и медперсонала, школьников и студентов, а также для находящихся в самоизоляции в одиночестве.