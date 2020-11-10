«ЕвроХим-БМУ» начал прием предложений сотрудников по улучшению рабочих процессов
В 3-м квартале 2020 года ООО «ЕвроХим-БМУ» запустило пилотный проект «Фабрика идей»
С его помощью любой работник предприятия независимо от области его деятельности может подать предложение по улучшению тех или иных процессов. Такое предложение состоит из двух частей: в первой части сотрудник кратко описывает проблему, во второй — предлагает вариант ее решения.
6 ноября Экспертный совет «Фабрики идей» провел первое заседание. Было рассмотрено 9 предложений, из которых 1 предложение уже реализовано, 3 будут реализованы в 2021 году, 1 направлено на доработку и 4 отклонены. Почти все идеи коснулись производственных процессов в основных технологических цехах.
В дальнейшем сотрудники смогут участвовать в конкурсах «Лидер по количеству принятых к реализации идей» и «Лидер по принятым предложениям с максимальным экономическим эффектом».
«Высокая конкуренция и стремительное развитие заставляют многие компании искать нестандартные идеи для совершенствования бизнеса. Зачастую именно сотрудники, хорошо знающие бизнес изнутри, предлагают наиболее полезные идеи, изначально адаптированные к внутренним бизнес-процессам, специфике компании, ее корпоративной культуре», — пояснили в пресс-службе компании.
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