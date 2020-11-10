«ЕвроХим-БМУ» начал прием предложений сотрудников по улучшению рабочих процессов

С его помощью любой работник предприятия независимо от области его деятельности может подать предложение по улучшению тех или иных процессов. Такое предложение состоит из двух частей: в первой части сотрудник кратко описывает проблему, во второй — предлагает вариант ее решения.

6 ноября Экспертный совет «Фабрики идей» провел первое заседание. Было рассмотрено 9 предложений, из которых 1 предложение уже реализовано, 3 будут реализованы в 2021 году, 1 направлено на доработку и 4 отклонены. Почти все идеи коснулись производственных процессов в основных технологических цехах.