В выходные на Кубани будет ветрено и без дождей
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6, 7 и 8 ноября
По данным краевого гидрометцентра, 6 ноября существенных осадков на Кубани не ожидается, утром образуется туман, а днем будет облачно. Воздух прогреется до 10-15 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Краснодаре в пятницу будет пасмурно, но без осадков. Днем термометры покажут 10-12 °С. Ветер 4-9 м/с.
На Черноморском побережье в последний день рабочей недели также будет сухо, но более ветрено — 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, в районе Новороссийска — 20-25 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 14-19 °С.
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7 ноября в регионе синоптики обещают погоду без существенных осадков, а 8 ноября будет облачно. Ночные температуры — 1-6 °С, на Азовском побережье — 5-10 °С, днем будет около 11-16 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», в Краснодаре в субботу продержится пасмурная погода, а в воскресенье в небе будет ясно. В ночные часы похолодает до 8 °С, днем потеплеет до 12-15 °С. Ветер 2-4 м/с.
На побережье Черного моря в выходные осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью — 6-11 °С, днем — 13-18 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с, в Новороссийске 7 ноября порывы усилятся до 18-23 м/с.
При этом температура воды в Черном море на участке от Анапы до Сочи составляет 18-20 °С (данные за 5 ноября).
Напомним, ночью 2 ноября в горах Сочи выпал первый снег, после чего в Красной Поляне закрыли летние туристические маршруты.
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