В выходные на Кубани будет ветрено и без дождей

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6, 7 и 8 ноября

По данным краевого гидрометцентра, 6 ноября существенных осадков на Кубани не ожидается, утром образуется туман, а днем будет облачно. Воздух прогреется до 10-15 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Краснодаре в пятницу будет пасмурно, но без осадков. Днем термометры покажут 10-12 °С. Ветер 4-9 м/с.