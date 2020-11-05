Жертвами COVID-19 стали еще шесть кубанцев

Оперштаб Кубани 5 ноября сообщил о еще шести летальных случаях в ковид-госпиталях региона

Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 137 случаев коронавируса и зафиксировали шесть летальных исходов. Как уточнили в региональном оперштабе, умерли пациенты ковид-госпиталей Краснодара, Сочи, Лабинского, Красноармейского, Тихорецкого и Крымского районов.

В Лабинской ЦРБ умер 66-летний житель Курганинского района. Компьютерная томография выявила у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Также пенсионер страдал гипертонией, сахарным диабетом и хронической сердечной недостаточностью. В Красноармейскую ЦРБ в тяжелом состоянии поступил 51-летний житель Тимашевска. У мужчины был COVID-19 и двусторонняя пневмония. Медики не смогли его спасти.

Третий пациент с коронавирусом скончался в городской больнице № 3 Сочи. Им оказался 70-летний житель курорта. В связи с ухудшением самочувствия мужчина был подключен к ИВЛ, однако это не помогло. Также он страдал гипертонией и атеросклерозом.

В Тихорецкой ЦРБ умер 68-летний житель Кропоткина, который поступил в госпиталь с положительным анализом на коронавирус и был подключен к ИВЛ. Сопутствующие диагнозы пациента: ишемия, гипертония, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Пятый летальный случай зафиксировали в Крымской ЦРБ. Там скончалась 83-летняя местная жительница. Она поступила в больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным результатом на COVID-19, а позже была подключена к ИВЛ. Сопутствующие диагнозы пенсионерки: гипертония, ишемия, кардиосклероз.

Шестой летальный случай произошел в краснодарской краевой клинической больнице № 1. В ковид-госпитале скончался 66-летний мужчина с двусторонней полисегментарной пневмонией и COVID-19. У пациента были сопутствующие заболевания: гипертония и сахарный диабет.