Власти Краснодара захотели принимать в теннисном центре на Гидрострое всероссийские соревнования

В своем телеграме Первышов отметил, что теннисные корты хорошие, «абсолютно разноплановые, с сертифицированным покрытием», а в самом центре можно проводить соревнования как городского уровня, так и краевого и всероссийского.

В мае прошлого года в теннисном центре заработали четыре корта с сертифицированным покрытием «хард». В 2020 году открылись еще четыре корта с грунтовым покрытием, зона воркаута и мини-корт touch tennis. В центре есть раздевалки, душевые, парковка. Занятия проводят профессиональные тренеры, а среди воспитанников есть титулованные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как объяснил собственник центра, учредитель группы компаний «Сибирь» Вячеслав Захаров, особенность покрытия «хард» в том, что оно имеет семь слоев, сверху на бетон или асфальт наносится специальная прорезиненная краска. Такое покрытие подойдет как для любительских, так и для профессиональных тренировок. Грунтовое покрытие более мягкое, на подобных кортах проводят один из четырех турниров Большого шлема — открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос».

Захаров добавил, что в будущем на базе центра планируется открыть «полноценную» теннисную школу. Также в планах собственника — создание 25-метрового бассейна, тренажерного зала и залов для групповых занятий. На втором земельном участке построят еще шесть грунтовых кортов и главную арену с трибунами.