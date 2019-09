Большой теннис на Гидрострое. Кто строит теннисные корты в Краснодаре

View this post on Instagram

Красиво о том, на чем вы играете ⠀ Сняли видео, как создавались корты в @siberia_sport_baza . На всех — покрытие хард. Это твердый тип покрытия, является наливным и в нашем случае состоит из 7! слоев. ⠀ Хард — всепогодный, поэтому в теннис на наших кортах можно играть в любую погоду.☔ ⠀ Еще один плюс харда — нет риска, что мяч не отскочит, как на травяном и грунтовом покрытии. За скорость отскока отвечает финишный слой харда. Обычно его смешивают с кварцевым песком для более лёгкого отскока мяча. Мы же пошли дальше и использовали для финишного слоя белый песок Флориды ещё более мелкой фракции. ⠀ В России хард появилось в 1979 году в одном из теннисных клубов Москвы. Сегодня это самый популярный тип покрытия. К слову, 2 из 4 турниров Большого шлема играются именно на нем. ⠀ А вы уже играли на наших кортах? До конца месяца это можно сделать со скидкой. ⠀ Напишите нам в директ, и мы расскажем про группы, цены и акции. ⠀ Благодарим за профессионализм и любовь к своему делу представителей @sportmastersportsurfaces ⠀ #спортбазасибирь #теннис_гидрострой #теннис_краснодар #большой_теннис_гидрострой #большой_теннис_краснодар