Большой теннис на Гидрострое. Кто строит теннисные корты в Краснодаре

В 2017 году группа компаний «Сибирь» открыла на Гидрострое школу мотокросса, а в мае 2019-го запустила детскую школу тенниса и открыла шесть кортов. Юга.ру разобрались, почему выбор пал именно на этот вид спорта и зачем это нужно застройщику.

Почему теннис? Многие считают теннис элитарным видом спорта из-за недоступности кортов. Но сейчас заниматься большим теннисом в Краснодаре не дороже, чем посещать хороший фитнес-клуб. Другое дело, что мест для занятия фитнесом в городе гораздо больше, чем теннисных кортов. Сегодня в Краснодаре их не больше двух десятков, но для полуторамиллионного города этого определенно мало. Гидрострой — один из самых развитых и населенных районов города, но возможность заниматься здесь теннисом у местных жителей появилась впервые.

Никита Коваленко

Никита Коваленко, коммерческий директор ООО «Сибирь»: — После мотокросса мы решили продолжить развивать спортивную составляющую района и планировали строить футбольное поле. Футбол — привлекательный и всеми любимый вид спорта, но в нашем городе уже есть люди, которые занимаются его популяризацией и смогли вывести его на новый уровень. Нам не нужно и мы не сможем сделать это так, как делает Сергей Николаевич Галицкий. Поэтому мы решили сосредоточиться на теннисе. Никогда раньше не играл в теннис, смотрел только по телевизору. Сейчас играю я, играют топ-менеджеры нашей компании, играют простые сотрудники, члены их семей, играют наши дети. Это безумно интересный, невероятно сложный и очень классный вид спорта. И мы готовы вкладываться и делать его более доступным для людей.

Корты



На четырех кортах уложено новое американское семислойное покрытие hard, на котором могут тренироваться не только любители, но и профессионалы. Два корта сейчас накрыты специальным куполом. Благодаря уникальной конструкции крыши, над кортами продолжает циркулировать воздух, поэтому даже в летнюю жару здесь комфортно играть. Предполагается, что зимой их можно будет закрыть, чтобы продолжить игры и тренировки в холодное время года.



Есть две площадки с естественным покрытием, грунт для которых в Краснодар привезли из Франции. В компании уверяют, что кортов такого уровня в нашем городе еще не было.



Помимо кортов, компания позаботилась обо всей сопутствующей инфраструктуре с освещением, раздевалками, душевыми и парковкой.

Теннис — это для богатых? Во многих городах России, особенно за Уралом, погодные условия позволяют играть только в помещении, которое нужно обогревать и освещать. Прибавьте сюда стоимость услуг тренера, аренду корта — одна тренировка может обойтись в 2-3 тыс. рублей. В Краснодаре сейчас одни из самых низких цен по России на аренду кортов и услуги тренеров.

Аренда корта в спорткомплексе «Сибирь» — от 600 рублей в час

Индивидуальное занятие с тренером — от 1500 рублей

Групповое занятие для детей (3 раза в неделю) — 6000 рублей

По словам коммерческого директора компании, девелоперы за счет низкой цены могли просто сдавать корты в аренду, но поставили перед собой другую задачу.

Никита Коваленко: — Мы хотим создать академию, мы набираем детей в группы, основной упор делаем на теннисную школу. Оставшееся время заполняем индивидуальными тренировками, а время, которое остается, отдаем в аренду. Понятно, что пока мы никому не отказываем, но у нас есть упор на развитие детей. Есть планы, чтобы в будущем здесь работала полноценная теннисная академия. По факту академия работает уже сейчас. У нас нет определенного бизнес-плана, потому что это не бизнес. У нас есть расходная часть, но мы не выстраиваем бизнес-модель, чтобы немедленно отбить наши затраты. Мы не хотим сделать миллионы на теннисе. Это наше хобби, наша отдушина и наш вклад в общее развитие района и в целом Краснодара. Потому что нам это не безразлично.

До открытия спорткомплекса дети с Гидростроя ездили заниматься спортом на другой конец города. Сегодня уже сюда приезжают любители большого тенниса со всего города. Под руководством трех опытных тренеров здесь уже занимаются полтора десятка детей от 4,5 до 13 лет.

Зачем это все?

В строительство спорткомплекса уже вложили около 80 млн рублей. Общая стоимость инвестиций в объект должна составить 120 млн рублей.

Никита Коваленко: — Часто возникают споры застройщиков и общественности. Вот построил девелопер фитнес-клуб, ну и что? Он же деньги там зарабатывает. На этих участках в 4 гектара можно было построить 5-6 многоэтажных домов на 2-3 тыс. квартир, но мы выбрали другой путь и построили спорткомплекс с шестью теннисными кортами. Мы правда захотели сделать что-то хорошее и интересное для людей. Да, мы строим дома, это наша работа, но здесь мы строим спорт. Мы наняли профессиональных тренеров и сделали упор на детские групповые занятия. Надеемся, что сможем вырастить на нашей базе первых чемпионов с Гидростроя.