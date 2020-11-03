В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов

Краснодарский край

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В Сочи 1 ноября без вести исчез основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов

Молодой человек перестал выходить на связь в ночь на 1 ноября.

Как рассказал порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, Игорь Коропов жил в Москве и приехал в Сочи с коллегой, остановился в отеле в Имеретинской низменности. Вечером он решил прогуляться по Имеретинской набережной и не вернулся. На пирсе около одного из приморских кафе нашли телефон бизнесмена.

Поиск Коропова ведет полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В день пропажи 31-летний мужчина был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли, отметили в поисково-спасательном отряде.

Коропов ничего не рассказал о планах своей семье и друзьям. А в понедельник он должен был находиться на связи в рабочем режиме, сообщил телеканал «360».

Следком региона начал проверку по факту исчезновения сооснователя образовательной платформы, добавил RT. Напомним, что предприниматель вошtл в рейтинг 30 перспективных молодых людей по версии Forbes.

Пропавшие без вести Розыск людей Сочи

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