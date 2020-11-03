В Краснодаре объекты культурного наследия хотят очистить от граффити
Власти Краснодара 2 ноября обсудили работу по очистке фасадов зданий в центре города от граффити
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что ранее на совещании чиновники определили, какие объекты культурного наследия с нелегальным граффити сейчас есть на улице Красной. Так, в Центрально округе на улице Красной находится семь таких зданий, в Западном округе — шесть.
При этом на улице Красной уже ликвидировали 12 надписей, в Западном округе стерли 11 граффити на той же улице, а также 2 — на Шоссе Нефтяников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Белый отметил, что специалистам необходима информация о том, как правильно чистить фасады объектов культурного наследия. Этим должна заниматься определенная компания.
«Речь идет не только об удалении надписей на объектах культурного наследия. У нас утверждены границы исторического поселения. Да и в целом улица Красная — это центральная улица и прилегающие, параллельные все улицы — везде необходимо работу эту проводить», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.
Он добавил, что это должно быть не разовой задачей, работы необходимо вести постоянно.
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