На Кубани осудили бывшего полицейского, который придумал план ограбления бизнесмена

Краснодарский край

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2 ноября в прокуратуре рассказали о решении суда в отношении бывшего полицейского, который участвовал в ограблении предпринимателя из Отрадненского района

В 2019 году сотрудник полиции, 38-летний Арарат Чнаваян придумал схему нападения на 35-летнего индивидуального предпринимателя, чтобы похитить у него заработанные средства. Он предложил помочь двух местных жителей, неоднократно судимых 28-летнего Василия Парфенова и 32-летнего Максима Стогнушенко.

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В течение 4 месяцев Парфенов и Стогнушенко следили за маршрутом передвижения будущей жертвы. 6 октября они в масках напали на мужчину и потребовали ключи от «Газели», в которой находились деньги. Мужчина отказался, после чего нападавшие выстрелили из ружья в его сторону и распылили в лицо слезоточивый газ. Злоумышленники отобрали ключи и угнали машину, в ней было 1,2 млн рублей.

На полицейского и местных жителей завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере), ч. 4 ст. 166 УК РФ (Угон автомобиля), ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества), сообщили в прес-службе прокуратуры Краснодарского края 2 ноября.

Чнаваян отрицал свою причастность к преступлению, однако его вину и преступления сообщников смогли доказать. Суд в Отрадненском районе признал их виновными. Мужчин осудили, в зависимости от роли и участия в совершении преступлений, на сроки от 8,5 лет до 11,5 лет лишения свободы.

Грабеж Отрадненский район Полиция Суд

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