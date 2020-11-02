На Кубани COVID-19 заболели еще 132 человека, в том числе 23 ребенка
На Кубани за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 17 тыс. 663 человека, из них 435 умерли
В России за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 257 человек в 84 регионах страны. Только 25,1% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего ко 2 ноября в России коронавирус выявили у 1 млн 655 тыс. 38 человек.
За весь период умерли 28 тыс. 473 пациентов ковид-госпиталей, в том числе 238 за минувшие сутки. При этом 1 млн 236 тыс. 33 заболевших были выписаны с выздоровлением, из них 10 тыс. 360 — за прошлый день.
Лидерами по новым случаям COVID-19 стали Москва — 4 тыс. 796, Санкт-Петербург — 923 и Московская область — 556.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по числу новых случаев инфицирования следующая: Ростовская область — 316, Ставропольский край — 196, Крым — 161, Краснодарский край — 132, Дагестан — 87, Кабардино-Балкария и Карачево-Черкесия — по 86, Севастополь — 79, Северная Осетия — 66, Адыгея — 65, Ингушетия — 62, Чечня — 13.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 132 новых заболевших 73 женщины и 59 мужчин. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 детей в восьми муниципалитетах. Возраст пациентов от одного года до 89 лет.
Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам Кубани:
- в Краснодаре — 39;
- в Северском районе — 10;
- в Сочи — 9;
- в Анапе, Белореченском, Крымском и Лабинском районах — по 7;
- в Геленджике, Темрюкском и Павловском районах — по 6;
- в Туапсинском, Апшеронском и Курганинском районах — по 3;
- в Армавире, Кущевском, Красноармейском, Тбилисском и Тимашевском районах — по 2;
- в Новороссийске, Абинском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Отрадненском, Тихорецком, Усть-Лабинском и Славянском районах — по 1.
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Всего за время пандемии в лабораториях Кубани провели 1 млн 418 тыс. 967 исследований на коронавируса. Диагноз COVID-19 официально подтвердился у 17 тыс. 663 кубанцев, в том числе у 1 тыс. 543 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 311,2 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным краевого минздрава, 11 тыс. 745 пациентов ковид-госпиталей выздоровели (+35 за сутки), однако 435 человек медикам спасти не удалось (+7 летальных случаев за сутки). Еще 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо — на ЭКМО.
В медучреждения Кубани с подозрением на коронавирус за все время обратились 71 тыс. 794 человека, из них 6 тыс. 64 ребенка. С неподтвержденным диагнозом с поликлиниках наблюдаются 7 тыс. 311 человек, включая 2 тыс. 718 детей.
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