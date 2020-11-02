На Кубани COVID-19 заболели еще 132 человека, в том числе 23 ребенка

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

Распечатать

На Кубани за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 17 тыс. 663 человека, из них 435 умерли

В России за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 257 человек в 84 регионах страны. Только 25,1% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего ко 2 ноября в России коронавирус выявили у 1 млн 655 тыс. 38 человек.

За весь период умерли 28 тыс. 473 пациентов ковид-госпиталей, в том числе 238 за минувшие сутки. При этом 1 млн 236 тыс. 33 заболевших были выписаны с выздоровлением, из них 10 тыс. 360 — за прошлый день.

Лидерами по новым случаям COVID-19 стали Москва — 4 тыс. 796, Санкт-Петербург — 923 и Московская область — 556.

Читайте также:

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по числу новых случаев инфицирования следующая: Ростовская область — 316, Ставропольский край — 196, Крым — 161, Краснодарский край — 132, Дагестан — 87, Кабардино-Балкария и Карачево-Черкесия — по 86, Севастополь — 79, Северная Осетия — 66, Адыгея — 65, Ингушетия — 62, Чечня — 13.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 132 новых заболевших 73 женщины и 59 мужчин. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 детей в восьми муниципалитетах. Возраст пациентов от одного года до 89 лет.

Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам Кубани:

  • в Краснодаре — 39;
  • в Северском районе — 10;
  • в Сочи — 9;
  • в Анапе, Белореченском, Крымском и Лабинском районах — по 7;
  • в Геленджике, Темрюкском и Павловском районах — по 6;
  • в Туапсинском, Апшеронском и Курганинском районах — по 3;
  • в Армавире, Кущевском, Красноармейском, Тбилисском и Тимашевском районах — по 2;
  • в Новороссийске, Абинском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Отрадненском, Тихорецком, Усть-Лабинском и Славянском районах — по 1.

Читайте также:

Всего за время пандемии в лабораториях Кубани провели 1 млн 418 тыс. 967 исследований на коронавируса. Диагноз COVID-19 официально подтвердился у 17 тыс. 663 кубанцев, в том числе у 1 тыс. 543 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 311,2 случаев на 100 тыс. населения края.

По данным краевого минздрава, 11 тыс. 745 пациентов ковид-госпиталей выздоровели (+35 за сутки), однако 435 человек медикам спасти не удалось (+7 летальных случаев за сутки). Еще 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо — на ЭКМО.

В медучреждения Кубани с подозрением на коронавирус за все время обратились 71 тыс. 794 человека, из них 6 тыс. 64 ребенка. С неподтвержденным диагнозом с поликлиниках наблюдаются 7 тыс. 311 человек, включая 2 тыс. 718 детей.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Адыгее от коронавируса умерли еще два человека
В России началась короткая рабочая неделя
Мальчика, которого больше года искали в Мостовском районе, после убийства расчленили и пытались сжечь
В Адыгее пассажир ударил ножом водителя маршрутки за требование надеть маску
В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег
На Кубани от коронавируса умерли еще 7 человек, в том числе 43-летняя женщина

Лента новостей

Статьи

Сбросить лишнее

Опыт участия в спортивном онлайн-марафоне

Статьи

В Краснодаре пройдет выставка «Искусство быть: пространство заботы», посвященная инвалидности и реабилитации

Статьи

Беречь, сохранять

«Пятёрочка» стала победителем конкурса экологических проектов

Реклама на портале