На Кубани COVID-19 заболели еще 132 человека, в том числе 23 ребенка

На Кубани за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 17 тыс. 663 человека, из них 435 умерли

В России за прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 257 человек в 84 регионах страны. Только 25,1% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего ко 2 ноября в России коронавирус выявили у 1 млн 655 тыс. 38 человек. За весь период умерли 28 тыс. 473 пациентов ковид-госпиталей, в том числе 238 за минувшие сутки. При этом 1 млн 236 тыс. 33 заболевших были выписаны с выздоровлением, из них 10 тыс. 360 — за прошлый день.

Лидерами по новым случаям COVID-19 стали Москва — 4 тыс. 796, Санкт-Петербург — 923 и Московская область — 556.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по числу новых случаев инфицирования следующая: Ростовская область — 316, Ставропольский край — 196, Крым — 161, Краснодарский край — 132 , Дагестан — 87, Кабардино-Балкария и Карачево-Черкесия — по 86, Севастополь — 79, Северная Осетия — 66, Адыгея — 65, Ингушетия — 62, Чечня — 13.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 132 новых заболевших 73 женщины и 59 мужчин. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 детей в восьми муниципалитетах. Возраст пациентов от одного года до 89 лет.

Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 39;

в Северском районе — 10;

в Сочи — 9;

в Анапе, Белореченском, Крымском и Лабинском районах — по 7;

в Геленджике, Темрюкском и Павловском районах — по 6;

в Туапсинском, Апшеронском и Курганинском районах — по 3;

в Армавире, Кущевском, Красноармейском, Тбилисском и Тимашевском районах — по 2;

в Новороссийске, Абинском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Отрадненском, Тихорецком, Усть-Лабинском и Славянском районах — по 1.