В Адыгее продлили самоизоляцию для пенсионеров

В Адыгее до конца ноября продлили режим самоизоляции работающим гражданам старше 65 лет

Соответствующие изменения были внесены в указ главы Адыгеи от № 27 «О введении режима повышенной готовности». Теперь работодатели до 29 ноября по возможности должны ограничить привлечение к труду на рабочих местах граждан старше 65 лет. За этот период пожилые работники смогут получить больничный.

Согласно документу, оформление электронных листков нетрудоспособности предусмотрено поэтапно — со 2 по 15 ноября и с 16 по 29 ноября. Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности остается прежним: работодатель направляет в Фонд социального страхования сведения, необходимые для формирования электронных листков нетрудоспособности в соответствии с ранее утвержденными правилами.

Напомним, ранее власти республики ввели режим самоизоляции и период самоизоляции для людей пожилого возраста до 4 октября. Затем самоизоляцию для работающих пенсионеров продлили еще на месяц.