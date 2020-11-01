«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Игра регулярного чемпионата состоялась в краснодарском «Баскет-холле» и завершилась победой хозяев — 93:81 (15:28, 26:11, 28:26, 24:16). На матче присутствовали 1 тыс. 547 зрителей.

У «Локо» лидерами по количеству набранных очков стали Джордан Кроуфорд и Кевин Херви (по 22 очка). Алан Уильямс отличился 16 очками и 13 подборами. У гостей лидером стал Джон Браун, на счету которого 18 очков и 8 подборов.

В следующий раз «Локо» 4 ноября сыграют в гостях против бельгийского «Антверпа», а затем 11 ноября дома примут итальянский «Виртус». Оба матча пройдут в рамках еврокубка.