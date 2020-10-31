Из-за пандемии в травматологии Краснодара увеличилось время ожидания экстренной помощи

30 октября в пресс-службе БСМП Краснодара прокомментировали информацию о долгом ожидании экстренной помощи

В распоряжении Юга.ру оказалось информация, которую направили в директ одного из краснодарских пабликов. По словам местной жительницы, в больницу скорой медицинской помощи Краснодара (БСМП) вечером 29 октября поступил парень с открытым переломом. Девушка рассказала, что, согласно условиям госпитализации, больные проходят отделение обсервации, где в течение 30 часов им должен прийти результат теста на коронавирус: «Вроде все отлично и логично. Только вот никто не знает, что этим больным не оказывается даже экстренная помощь. Хоть кровью истекай, 30 часов будут ждать. Врач не подойдет даже. Парень лежит уже восемь часов». Девушка приложила видео, в котором виден мужчина, лежащий на больничной койке. У него перевязана нога, бинты и лежащие рядом салфетки — в крови.

Портал Юга.ру 30 октября обратился за комментарием в пресс-службу больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Там ответили, что из-за увеличившейся нагрузки время ожидания экстренной медпомощи также изменилось: «На сегодняшний день в городе из-за сложившейся ситуации с пандемией работают на полную мощность только два травматологических отделения: в ККБ № 1 и в БСМП. У врачей-травматологов нагрузка увеличилась в несколько раз. В связи с этим, время ожидания экстренной медицинской помощи также увеличено». В больнице подтвердили, что пациент поступил в отделение травматологии БСМП и находился в ожидании экстренного операционного вмешательства. В это время хирурги-травматологи выполняли операции пациентам с более сложными случаями.