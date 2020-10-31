«Краснодар» уступил «Ахмату» на выезде

Краснодарский край, Вся Россия

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ФК «Краснодар» проиграл «Ахмату» 31 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги

Игра в Грозном на «Ахмат-арене» завершилась со счетом 0:2. Сначала гол «быкам» забил Вилькер Анхель на 66-й минуте. На 82-й минуте отличился Исмаэл Силва.

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В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Ахмат» занял восьмую позицию с 20 баллами. «Краснодар» опустился на десятое место с 18 баллами.

Следующий матч «Краснодар» проведет 4 ноября с «Севильей» в рамках 3-го тура группы Е Лиги чемпионов.

ФК «Ахмат» ФК «Краснодар»

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