«Краснодар» уступил «Ахмату» на выезде
Краснодарский край, Вся Россия Анастасия Щеглова
ФК «Краснодар» проиграл «Ахмату» 31 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги
Игра в Грозном на «Ахмат-арене» завершилась со счетом 0:2. Сначала гол «быкам» забил Вилькер Анхель на 66-й минуте. На 82-й минуте отличился Исмаэл Силва.
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В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Ахмат» занял восьмую позицию с 20 баллами. «Краснодар» опустился на десятое место с 18 баллами.
Следующий матч «Краснодар» проведет 4 ноября с «Севильей» в рамках 3-го тура группы Е Лиги чемпионов.
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