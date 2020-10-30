В Сочи вынесли приговор за убийство двух бизнесменов

В январе 2017-го за убийства на скамье подсудимых оказались Мурдалов и Темур Матуа. Присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу о расстреле владельцев сочинского кафе. Матуа освободили в зале суда, Мурдалов остался под стражей из-за того, что отбывает наказание за другое преступление.

Напомним, в 2010 году двое мужчин у входа в кафе «Аква-Хаус» в Сочи около 20 раз выстрелили в сочинского предпринимателя Эдуарда Кагосяна, убив его. За совершение преступления один из киллеров — Денис Мурдалов — получил 1,5 млн рублей. В марте 2012 года злоумышленник с сообщником расстрелял еще одного бизнесмена Тимура Мамулия в том же кафе.

Накануне стало известно, что вместо Матуа на скамье подсудимых оказался Петр Пинчук — именно он стал соучастником преступлений. Краснодарский краевой суд 29 октября на основании обвинительного вердикта присяжных вынес приговор по п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Согласно приговору, Пинчук и Мурдалов в октябре 2010 года подъехали к сочинскому кафе, где обедал бизнесмен. С собой у них были пистолет и пистолет-пулемет, которыми они расстреляли предпринимателя. Мужчину доставили в больницу, однако он скончался. Спустя полтора года в том же кафе злоумышленники застрелили еще одного бизнесмена из пистолетов с глушителями и скрылись на двух мопедах.

На суде мужчины наставали на своей невиновности, однако в августе 2020 года большинством голосов присяжные заседатели признали их виновными по всем пунктам обвинения. Суд постановил приговор, которым признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Пинчуку в виде 20 лет лишения свободы, Мурдалову — в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.