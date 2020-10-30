МЧС предупредило о смерчах и непогоде в Сочи

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 1 и 2 ноября на участке от Магри до села Веселого есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

Также в Сочи 31 октября и 1-2 ноября ожидаются сильные дожди и ливни. Прогнозируют град, грозы и подъем уровня воды в реках. Есть вероятность схода небольших селей.