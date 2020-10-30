В Туапсинском порту запустили козловой кран отечественного производства

Кран предназначен для интенсивной обработки генеральных и контейнерных грузов. Это первый кран такого типа в Туапсинском порту, его приобрели в рамках инвестиционной программы по увеличению перерабатывающей способности по черным металлам. «Барс» позволит не только повысить интенсивность обработки нынешних, но и привлечь новые для ТМТП виды грузов.

Грузоподъемность под управляемой крюковой подвеской составляет 56 тонн, в магнитном режиме — 50 тонн. Колея пролета — 49 метров. Рабочий вылет левой и правой консолей (морская и железнодорожная) увеличены по длине до 12,1 и 14,1 м. Общий размер пролетного строения, под складской консолью которого будут проходить железнодорожные составы, составляет 83 метра. Кран комплектуется магнитной траверсой и спредером.