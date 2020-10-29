Лидером по сбору урожая зерна в Адыгее стал Майкопский район
В Адыгее 28 октября определили районы — лидеры уборочной кампании по сбору зерна в 2020 году
Напомним, в этом году в Адыгее собрали 729 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 15% больше показателей 2019 года.
Самые высокие показатели по сбору урожая зерна оказались в Майкопском районе. Муниципалитет стал лидером во второй природно-климатической зоне Адыгеи.
Как уточнили порталу Юга.ру в администрации Майкопского района, в 2020 году посевные площади в муниципалитете увеличили практически на 2 тыс. га, теперь они занимают более 20,2 тыс. га, из них под озимые культуры отведено 6 тыс. 750 га.
Валовой сбор озимых зерновых составил в Майкопском районе около 35 тыс. тонн. Это 15 тыс. 350 тонн больше результатов 2019 года. Урожайность удалось повысить благодаря применению современных технологий. Так, в 2020 году аграрии собрали в среднем по 51 центнеру зерна с одного гектара, в то время как в 2018-2019 годах средняя урожайность озимых зерновых в хозяйствах района составляла 38 ц/га.
Самый большой урожай озимой пшеницы в Майкопском районе (66 ц/га) собрали на полях крестьянско-фермерского хозяйства Булгакова А. В. Второе место с показателями в 65/га разделили КФХ Агафонова А. Н. и ИП Абрегов А. И. Третье место у аграриев ООО «Мирный Адыгея», на полях которого удалось собрать в среднем 64 центнера озимой пшеницы с одного гектара.
28 октября во время празднования республиканского Дня урожая, который в этом году прошел в формате видеоконференции, Майкопский район получил приз главы Адыгеи за наиболее высокие показатели в области сельскохозяйственного производства. Муниципалитету торжественно вручили диплом главы РА и денежную премию в 100 тыс. рублей.
Также премии и дипломы получили победители соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур, в том числе тракторист-машинист ООО «Рубин» Андрей Янков из Майкопского района, который намолотил более 3 тыс. тонн зерна.
Сейчас в районе завершается уборка яровых и плодоовощных культур. По прогнозам специалистов, с учетом активного развития садоводства и увеличения площадей яблоневых садов интенсивного типа, в муниципалитете также удастся собрать высокий урожай этих культур. Так, к 29 октября в хозяйствах Майкопского района при плане в 4 тыс. тонн аграрии собрали порядка 4,5 тыс. тонн плодов и ягод.
«Руководством района поставлена задача не снижать набранные темпы, учитывая агроклиматические особенности нашей территории», — добавили в пресс-службе администрации района.
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