Лидером по сбору урожая зерна в Адыгее стал Майкопский район

В Адыгее 28 октября определили районы — лидеры уборочной кампании по сбору зерна в 2020 году

Напомним, в этом году в Адыгее собрали 729 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 15% больше показателей 2019 года.

Самые высокие показатели по сбору урожая зерна оказались в Майкопском районе. Муниципалитет стал лидером во второй природно-климатической зоне Адыгеи. Как уточнили порталу Юга.ру в администрации Майкопского района, в 2020 году посевные площади в муниципалитете увеличили практически на 2 тыс. га, теперь они занимают более 20,2 тыс. га, из них под озимые культуры отведено 6 тыс. 750 га.

Валовой сбор озимых зерновых составил в Майкопском районе около 35 тыс. тонн. Это 15 тыс. 350 тонн больше результатов 2019 года. Урожайность удалось повысить благодаря применению современных технологий. Так, в 2020 году аграрии собрали в среднем по 51 центнеру зерна с одного гектара, в то время как в 2018-2019 годах средняя урожайность озимых зерновых в хозяйствах района составляла 38 ц/га.

Самый большой урожай озимой пшеницы в Майкопском районе (66 ц/га) собрали на полях крестьянско-фермерского хозяйства Булгакова А. В. Второе место с показателями в 65/га разделили КФХ Агафонова А. Н. и ИП Абрегов А. И. Третье место у аграриев ООО «Мирный Адыгея», на полях которого удалось собрать в среднем 64 центнера озимой пшеницы с одного гектара.

28 октября во время празднования республиканского Дня урожая, который в этом году прошел в формате видеоконференции, Майкопский район получил приз главы Адыгеи за наиболее высокие показатели в области сельскохозяйственного производства. Муниципалитету торжественно вручили диплом главы РА и денежную премию в 100 тыс. рублей. Также премии и дипломы получили победители соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур, в том числе тракторист-машинист ООО «Рубин» Андрей Янков из Майкопского района, который намолотил более 3 тыс. тонн зерна.