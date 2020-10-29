На Кубани от коронавируса умерли еще шесть человек, из них трое попали в больницы в тяжелом состоянии

Власти Кубани 29 октября рассказали подробности шести новых летальных случаев, зарегистрированных в ковид-госпиталях региона за последние сутки

Напомним, в России зафиксировали новый рекорд по заболевшим коронавирусом — за прошлые сутки в стране, по официальным данным, COVID-19 заразились 17 тыс. 717 человек. Из них 132 инфицированных — жители Краснодарского края. В ковид-госпиталях региона за прошлый день умерли еще шесть кубанцев.

По данным краевого оперштаба, летальные случаи произошли в Тихорецкой ЦРБ, инфекционной больнице № 2 Сочи, сочинской горбольнице № 4, Афипской больнице, Крымской ЦРБ и в краевой клинической больнице № 2.

В Тихорецкой ЦРБ умер 57-летний житель Белоглинского района, который поступил в медучреждение в тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ. Диагнозы пациента: двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, гипертония, заболевания сердца.

В инфекционной больнице №2 Сочи медики не смогли спасти 82-летнего жителя курорта. Он также попал в госпиталь в крайне тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ. Диагнозы пенсионера: двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, гипертония, болезни сердца и почек.

В городской больнице № 4 Сочи скончался 94-летний местный житель. Его также доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. Диагнозы мужчины: двусторонняя полисегментарная пневмония, COVID-19, гипертония

В Афипской больнице умер 71-летний краснодарец. У него была двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус и язва. В ККБ № 2 скончалась 58-летняя жительница Краснодара. Ее диагнозы: полисегментарная пневмония, COVID-19, сахарный диабет, гипертония.

В Крымской ЦРБ врачам не удалось спасти 62-летнего жителя Анапы. Медики выявили у мужчины коронавирусную инфекцию, внебольничную двустороннюю пневмонию и перевели пациента на ИВЛ. По данным оперштаба, он также страдал гипертонией и заболеваниями сердца.