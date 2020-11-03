Россияне назвали гарантированный доход главным при выборе инструмента сбережения

НПФ «Сафмар» выяснил, какие инструменты для формирования сбережений, кроме банковского вклада, известны россиянам, и какие критерии они учитывают при выборе финансового продукта

Почти половина опрошенных знают об альтернативных депозиту способах сбережений, однако большинство их них никогда не использовали другие варианты формирования накоплений. Ключевым фактором при выборе финансового инструмента респонденты считают гарантированный доход — так ответили почти 50% респондентов (можно было выбрать несколько вариантов ответа или дать свой).

Ответы еще 6% сказали, что гарантированный доход должен быть одним из слагаемых при выборе инструмента вложений. Надежность и сохранность средств важна для респондентов в 12% ответов, короткий срок сбережения — в 6%, еще в 5% случаев самым важным оказался обещанный доход.

Кратко- и среднесрочные накопления Самым популярным способом копить остается банковский вклад. Такой ответ указала половина (50,6%) тех, кто пользуется финансовыми инструментами для накопления. Второе место по популярности занимают негосударственные пенсионные фонды (10,3%). Страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) делят третье место (по 5,7%). Последние по частоте упоминания — это паевые инвестиционные фонды и доверительное управление. 20% назвали другие инструменты, в том числе — недвижимость, золото, биткоины.

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Большинство респондентов (87,5%) не используют никаких финансовых инструментов для сбережений. Из тех, кто уже формирует сбережения в банке, 80% осведомлены о том, что условия в кредитных финансовых организациях ухудшились. По данным ЦБ РФ, снизившего в этом году ключевую ставку до рекордных значений — с 6,5% до 4,25%, средние ставки коммерческих банков тоже упали. По рублевым вкладам средняя максимальная ставка среди в 10 крупнейших банках в начале октября составила 4,33% против 5,9% на начало года.

Альтернативные варианты накопления О том, что есть и другие — кроме банковского вклада — варианты накопления, знает чуть меньше половины опрошенных. К таким финансовым продуктам можно отнести новые инвестиционные планы НПФ «Сафмар», запущенные в октябре этого года. Как отмечается в сообщении фонда, гарантированный доход до 7% годовых — или больше при росте финансовых рынков — можно получить, заключив договор с фондом по инвестиционным планам «Доходный» и «Доходный+».