«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Еврокубка

ПБК «Локомотив-Кубань» 28 октября в гостях встретился с «Монако» в рамках Еврокубка

Очередная Еврокубковая игра сезона-2020/21 прошла в Монако на арене «Салле Гастон» и завершилась со счетом 72:88 (15:20, 19:24, 19:19, 19:25).

Самым результативным игроком у «Локо» стал Кевин Харви (17). У Уилла Каммингса и Джордана Кроуфорда по 15 очков. У «Монако» больше всего очков набрали Маркос Найт (17), Демаркис Бост и Матиас Лессор (по 16).

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 1 ноября дома против казанского «Уникса» в рамках Единой лиги ВТБ. Очередной еврокубковый матч команда проведет в Бельгии 4 ноября против «Антверпа».