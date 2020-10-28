«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Еврокубка

Краснодарский край

Распечатать

ПБК «Локомотив-Кубань» 28 октября в гостях встретился с «Монако» в рамках Еврокубка

Очередная Еврокубковая игра сезона-2020/21 прошла в Монако на арене «Салле Гастон» и завершилась со счетом 72:88 (15:20, 19:24, 19:19, 19:25).

Самым результативным игроком у «Локо» стал Кевин Харви (17). У Уилла Каммингса и Джордана Кроуфорда по 15 очков. У «Монако» больше всего очков набрали Маркос Найт (17), Демаркис Бост и Матиас Лессор (по 16).

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 1 ноября дома против казанского «Уникса» в рамках Единой лиги ВТБ. Очередной еврокубковый матч команда проведет в Бельгии 4 ноября против «Антверпа».

Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

«Челси» разгромил «Краснодар» в матче ЛЧ
«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Еврокубка
Глава Краснодара решил, что пора наладить работу по переработке мусора
В Адыгее начали развивать национальные виды спорта
В Сочи определили пол детеныша леопардов Андреи и Задига
В Адыгее собрали рекордный урожай зерна

Лента новостей

Статьи

Турция: опыт поездки в отпуск на фоне пандемии

Статьи Партнерский

Безопасное цифровое будущее

На стадионе «Фишт» прошли учения по кибербезопасности

Статьи Партнерский

7 мифов о кварцевом ламинате

Опровергаем распространенные заблуждения

Реклама на портале