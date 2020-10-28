В Сочи загорелся лес напротив аэропорта

В Сочи днем 28 октября неподалеку от аэропорта загорелся сухой кустарник в лесу

Очевидцы сообщили в соцсетях, что напротив Международного аэропорта Сочи рядом с жилыми постройками загорелась трава на горе.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о пожаре в переулке Аэровокзальный поступила диспетчеру в 13:17.

Пожарные прибыли на место вызова спустя 10 минут и установили, что горит сухой кустарник и мусор на площади 400 кв. м. В 13:35 удалось локализовать огонь, а в 14:00 — полностью потушить.

При пожаре никто не пострадал. На месте вызова работали пять сотрудников МЧС России, они задействовали две спецмашины.