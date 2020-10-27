В Майкопе горит мебельный склад

В Майкопе днем 27 октября произошел крупный пожар в производственном помещении

Очевидцы рассказали порталу Юга.ру, что загоревшееся здание находится в промышленной зоне города, за Адыгейским переездом. По их словам, столбы черного дыма от возгорания видно издалека.

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По оперативной информации МЧС по Адыгее, в Майкопе горит кровля склада по производству мебели. Площадь пожара составляет около 500 кв. метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.