В Майкопе горит мебельный склад

Адыгея

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В Майкопе днем 27 октября произошел крупный пожар в производственном помещении

Очевидцы рассказали порталу Юга.ру, что загоревшееся здание находится в промышленной зоне города, за Адыгейским переездом. По их словам, столбы черного дыма от возгорания видно издалека.

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По оперативной информации МЧС по Адыгее, в Майкопе горит кровля склада по производству мебели. Площадь пожара составляет около 500 кв. метров.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Отметим, что крупный пожар 27 октября произошел и на территории Кубани. В Усть-Лабинске начался пожар на одной из ферм «Агрокомплекса». Прибывшие на место пожарные установили, что пламя распространилось на 2 тыс. кв. метров.

Майкоп МЧС Пожароопасность Пожары

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