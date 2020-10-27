В Усть-Лабинске горит птицефабрика «Агрокомплекса»

Краснодарский край

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27 октября в Усть-Лабинске начался пожар на одной из ферм «Агрокомплекса»

UPD от МЧС: в 13:21 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли 77 человек и 26 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в 12:04. Очевидцы сообщили, что горит здание на улице Кавказской. Видео с пожаром опубликовали в инстаграме «ДТП Усть-Лабинск».

В 12:15 на место приехали пожарные. Они установили, что пламя распространилось на 2 тыс. кв. метров. Объявили повышенный ранг пожара, угрозы распространения при этом нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сейчас к месту происшествия едет первый замначальника краевого ведомства Николай Платохин.

В компании «Агрокомплекс» порталу Юга.ру сообщили, что горит птицефабрика организации. Редакция ждет дополнительный комментарий пресс-службы.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Животноводство Пожары Усть-Лабинский район

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