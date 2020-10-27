На Кубани в ДТП погибли три человека, еще один получил тяжелые травмы
Ночью 27 октября в Кавказском районе произошла лобовая авария, в которой погибли три человека
По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с машиной Ford Focus.
В результате лобовой аварии погибли трое из отечественной легковушки: водитель, 35-летняя женщина и 17-летний подросток. 33-летнего водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, еще одно крупное ДТП случилось на Кубани в начале сентября. Погибли четыре человека, семеро пострадали.
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