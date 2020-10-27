На Кубани COVID-19 заразились еще 120 человек
К 27 октября коронавирусом, по официальным данным, заболели 16 тыс. 854 жителя Краснодарского края
По официальным данным, во всех регионах России за прошлый день коронавирусом заболели 16 тыс. 550 человек. Как уточнил RT, только 26,4% инфицированных болели без типичных симптомов. Всего к 27 октября в России выявили 1 млн 547 тыс. 774 случаев COVID-19.
За весь период пандемии скончались 26 тыс. 589 жителей России, в том числе 320 — за прошлые сутки. При этом 1 млн 158 тыс 940 пациентов выздровели (+12 тыс. 844 за сутки).
Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 4 тыс. 312, Санкт-Петербурге — 721 и Московской области — 496.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистировали следующее число инфицированных: Ростовская область — 311, Ставропольский край — 187, Крым — 146, Краснодарский край — 120, Кабардино-Балкарская Республика — 90, Дагестан — 86, Карачаево-Черкесская Республика — 86, Адыгея — 70, Севастополь — 62, Северная Осетия — 56, Ингушетия — 53, Чечня — 10.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 120 новых заболевших 65 женщин и 55 мужчин в возрасте до 93 лет. Также COVID-19 подтвердился у семи детей.
Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам Кубани:
- в Краснодаре — 46;
- в Тихорецком районе — 11;
- в Анапе — 10;
- в Туапсинском районе — 7;
- в Сочи и Северском районе — по 6;
- в Новороссийске и Ейском районе — по 4;
- в Белореченском, Выселковском, Лабинском, Крымском районах — по 3;
- в Павловском, Староминском, Курганинском и Красноармейском районах — по 2;
- в Абинском, Апшеронском, Темрюкском, Мостовском, Успенском и Кавказском районах — по 1.
По данным краевого минзлпава, к 27 октября в лабораториях региона провели 1 млн 352 тыс. 78 исследований на коронавирус. Показатель заболеваемости достиг 297 случаев на 100 тыс. населения Кубани. За весь период COVID-19 подтвердился у 16 тыс. 854 жителей Краснодарского края.
При этом 11 тыс. 455 человек выписали с выздоровлением (+44 за сутки), а 395 заболевших умерли, в том числе четверо — за прошедшие сутки. Еще 25 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое — на ЭКМО.
За все время к кубанским медикам с подозрением на COVID-19 обратились 67 тыс. 66 человек. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 983 человека.
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