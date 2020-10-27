На Кубани COVID-19 заразились еще 120 человек

К 27 октября коронавирусом, по официальным данным, заболели 16 тыс. 854 жителя Краснодарского края

По официальным данным, во всех регионах России за прошлый день коронавирусом заболели 16 тыс. 550 человек . Как уточнил RT, только 26,4% инфицированных болели без типичных симптомов. Всего к 27 октября в России выявили 1 млн 547 тыс. 774 случаев COVID-19 . За весь период пандемии скончались 26 тыс. 589 жителей России, в том числе 320 — за прошлые сутки . При этом 1 млн 158 тыс 940 пациентов выздровели (+12 тыс. 844 за сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 4 тыс. 312, Санкт-Петербурге — 721 и Московской области — 496.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистировали следующее число инфицированных: Ростовская область — 311, Ставропольский край — 187, Крым — 146, Краснодарский край — 120 , Кабардино-Балкарская Республика — 90, Дагестан — 86, Карачаево-Черкесская Республика — 86, Адыгея — 70, Севастополь — 62, Северная Осетия — 56, Ингушетия — 53, Чечня — 10.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 120 новых заболевших 65 женщин и 55 мужчин в возрасте до 93 лет. Также COVID-19 подтвердился у семи детей.

Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 46;

в Тихорецком районе — 11;

в Анапе — 10;

в Туапсинском районе — 7;

в Сочи и Северском районе — по 6;

в Новороссийске и Ейском районе — по 4;

в Белореченском, Выселковском, Лабинском, Крымском районах — по 3;

в Павловском, Староминском, Курганинском и Красноармейском районах — по 2;

в Абинском, Апшеронском, Темрюкском, Мостовском, Успенском и Кавказском районах — по 1.