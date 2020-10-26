В лесах Апшеронского района заблудились две семьи грибников, в одной из них пострадала женщина

Краснодарский край

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В конце октября в Краснодарском крае специалисты вывели из леса две заблудившиеся семейные пары

23 октября семейная пара из станицы Анапской отправилась в район поселка Мезмай за грибами. В лесу женщина поскользнулась на мокрых камнях, ударилась головой и повредила руку. Муж вызвал спасателей, прибывшие на место специалисты «Кубань-СПАС» наложили шину и затем доставили пострадавшую в районную больницу Апшеронска.

Еще один случай произошел 25 октября, тоже в Апшеронском районе. Семейная пара из Курганинска отправилась в лес около хутора Зазулина. Они заблудились в районе немецкого военного кладбища и обратились за помощью к спасателям. Специалисты нашли их по высланной геопозиции и сопроводили к машине. Помощь грибникам не потребовалась, сообщили в инстаграме «Кубань-СПАС» 26 октября.

Как писали Юга.ру, 22 октября в Сочи парень и девушка отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. Их тоже нашли спасатели.

Апшеронский район

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