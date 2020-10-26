В лесах Апшеронского района заблудились две семьи грибников, в одной из них пострадала женщина
В конце октября в Краснодарском крае специалисты вывели из леса две заблудившиеся семейные пары
23 октября семейная пара из станицы Анапской отправилась в район поселка Мезмай за грибами. В лесу женщина поскользнулась на мокрых камнях, ударилась головой и повредила руку. Муж вызвал спасателей, прибывшие на место специалисты «Кубань-СПАС» наложили шину и затем доставили пострадавшую в районную больницу Апшеронска.
Еще один случай произошел 25 октября, тоже в Апшеронском районе. Семейная пара из Курганинска отправилась в лес около хутора Зазулина. Они заблудились в районе немецкого военного кладбища и обратились за помощью к спасателям. Специалисты нашли их по высланной геопозиции и сопроводили к машине. Помощь грибникам не потребовалась, сообщили в инстаграме «Кубань-СПАС» 26 октября.
Как писали Юга.ру, 22 октября в Сочи парень и девушка отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. Их тоже нашли спасатели.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом
Статьи Партнерский«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»
Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди
Статьи Партнерский«Финансово грамотными людьми сложно управлять»
Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги