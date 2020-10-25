Кубанские курорты почти полностью заполнятся на новогодние каникулы

Краснодарский край

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В министерстве курортов Кубани 25 октября заявили, что в новогодние каникулы в регионе будет много туристов

О таких прогнозах рассказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. По ее словам, зимой ожидается рост турпотока по сравнению с прошлым годом — это подтверждают и данные по бронированию. Около 87% загрузки придется на новогодние праздники, а самое большое повышение спроса наблюдается на горных курортах.

Заполняемость Черноморского побережья в декабре прогнозируется на уровне до 59%, в новогодние каникулы она вырастет до 73%. По мнению Золотухиной, рост туристического потока произойдет из-за пандемии.

«Сегодня активно покупают туры люди, которые не смогли отдохнуть летом, то есть продолжается действие эффекта отложенного спроса»», — процитировал ТАСС замминистра.

В последние несколько лет на Кубани увеличивается популярность зимнего отдыха. Около 40% годового турпотока формируется в зимний сезон и в межсезонье.

Краснодар Курорты и туризм Новый год отдых Праздники

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