В Анапе будут развивать круглогодичный туризм, а в санаториях – реабилитировать после коронавируса
В Анапе прошел круглый стол под названием «Жарко круглый год», на котором обсудили отдых на курорте в межсезонье
Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина обратила внимание, что Анапа является популярным местом отдыха не только летом, но и во второй половине осени.
«Надеюсь, что в скором времени такие понятия, как начало и конец курортного сезона останутся в прошлом. Мы готовы радовать и удивлять туристов в любое время года», — рассказала Золотухина.
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Как добавили в пресс-службе администрации Анапы, мэр курорта Василий Швец поручил развиваться в городе круглогодичный отдых и событийный туризм. Администрация занялась разработкой концепции мероприятий, которые будут проводиться в течение всего года.
По словам вице-мэра Светланы Балаевой, сейчас в Анапе находится более 20 тыс. туристов, а гостиницы и санатории на курорте готовы принимать организованные группы отдыхающих в зимнее время года.
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Кроме того, санаторно-курортные учреждения Анапы запустили для туристов новые оздоровительные программы. На курорте теперь можно проходить реабилитацию после коронавируса и лечить заболевания бронхолегочной системы.
В свою очередь пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков сообщил, что из-за популярности курорта увеличилось число рейсов из Санкт-Петербурга до Анапы. Теперь авиакомпания доставляет жителей северной столицы в Анапу дважды в неделю.
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