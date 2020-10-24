В Анапе будут развивать круглогодичный туризм, а в санаториях – реабилитировать после коронавируса

В Анапе прошел круглый стол под названием «Жарко круглый год», на котором обсудили отдых на курорте в межсезонье

Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина обратила внимание, что Анапа является популярным местом отдыха не только летом, но и во второй половине осени.

«Надеюсь, что в скором времени такие понятия, как начало и конец курортного сезона останутся в прошлом. Мы готовы радовать и удивлять туристов в любое время года», — рассказала Золотухина.