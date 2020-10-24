УФСИН Кубани проводит психологическую работу с сотрудником, который засунул кота в микроволновку
В УФСИН по Краснодарскому краю 24 октября сообщили, что проводят психологическую работу с сотрудником, который засунул кота в микроволновку и включил ее
23 октября в соцсетях появилось видео, на котором улыбающийся мужчина засовывает кота в микроволновку и включает ее. Сообщалось, что героя видеоролика зовут Виктор Терещенко, он является сотрудником УФСИН Приморско-Ахтарска.
Позже мужчина записал еще одно видео. В нем он держит кота на руках, говорит, что питомца зовут Томас, «он полностью цел и невредим, ни одной царапинки нет». По словам мужчины, видео с приготовлением кота в микроволновке было постановочным, смонтированным из двух частей. В то время, когда Терещенко включал печь СВЧ, кота внутри не было.
«Прошу прощения за то, что вас это задело. Впредь такого не будет», — извинился мужчина.
В пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 24 октября сообщили, что по факту неэтичного поведения сотрудника проводится проверка.
«С ним проводится психологическая работа, по результатам которой будет принято решение о применении в отношении него мер воспитательного и дисциплинарного воздействия», — рассказали в ведомстве.
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