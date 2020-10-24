На Кубани впервые за месяц умерли шесть человек с COVID-19 за сутки
Оперштаб Кубани 24 октября сообщил подробности шести летальных случаев от коронавируса, которые зарегистрировали в крае за прошлые сутки
Напомним, в Краснодарском крае зарегистировали за прошлый день 124 новых случая COVID-19 и 6 летальных исходов. Как сообщили в региональном оперштабе, пациенты с подтвержденным коронавирусом умерли в Сочи, Горячем Ключе, Лабинском и Северском районах.
В Сочи в городской больнице № 3 умерла 83-летняя местная жительница с двусторонней полисегментарной пневмонией и коронавирусом. У нее также имелись болезни сердца.
Еще два летальных случая зарегистрировали в сочинской инфекционной больнице № 2. Там скончалась 72-летняя женщина с двусторонней полисегментарной пневмонией и коронавирусом, которая попала в больницу в тяжелом состоянии и была подключена к ИВЛ. Она также страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемией.
Вторым умершим пациентом оказалась 46-летняя жительница города-курорта с гипертонией и подтвержденным COVID-19. Врачи подключили женщину к ИВЛ, однако спасти ее не удалось.
В Лабинской ЦРБ умер 74-летний житель района с двусторонней полисегментарной пневмоний и коронавирусом. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, был подключен к ИВЛ. Пенсионер страдал гипертонией и заболеваниями сердца.
В горбольнице Горячего Ключа медики не смогли спасти 73-летнего жителя Северского района. У мужчины были выявлены двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, он страдал гипертонией и ишемией, находился на ИВЛ.
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Шестой летальный случай зафиксировали в Северском районе в Афипской больнице. Туда была госпитализирован 78-летняя жительница Краснодара. Заболевания женщины: двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, гипертония, ишемия. Пенсионерка была подключена к ИВЛ.
Всего за время пандемии на Кубани от коронавируса умерли 379 человек. Как писали Юга.ру, последние шесть день региональный оперштаб сообщал о пяти летальных случаях в сутки. В крае около месяца не регистрировали шесть смертей за сутки от коронавируса. Последний раз столько пациентов ковид-госпиталей умерли 26 сентября.
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