На Кубани впервые за месяц умерли шесть человек с COVID-19 за сутки

Оперштаб Кубани 24 октября сообщил подробности шести летальных случаев от коронавируса, которые зарегистрировали в крае за прошлые сутки

Напомним, в Краснодарском крае зарегистировали за прошлый день 124 новых случая COVID-19 и 6 летальных исходов. Как сообщили в региональном оперштабе, пациенты с подтвержденным коронавирусом умерли в Сочи, Горячем Ключе, Лабинском и Северском районах.

В Сочи в городской больнице № 3 умерла 83-летняя местная жительница с двусторонней полисегментарной пневмонией и коронавирусом. У нее также имелись болезни сердца.

Еще два летальных случая зарегистрировали в сочинской инфекционной больнице № 2. Там скончалась 72-летняя женщина с двусторонней полисегментарной пневмонией и коронавирусом, которая попала в больницу в тяжелом состоянии и была подключена к ИВЛ. Она также страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемией.

Вторым умершим пациентом оказалась 46-летняя жительница города-курорта с гипертонией и подтвержденным COVID-19. Врачи подключили женщину к ИВЛ, однако спасти ее не удалось.