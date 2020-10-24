На Кубани коронавирусом заразились еще 124 человека, в том числе 4-месячный ребенок
В Краснодарском крае к 24 октября, по официальным данным, COVID-19 выявили у 16 тыс. 473 человек
По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 16 тыс. 521 человека во всех регионах страны. Как уточнил RT, только 25,8% инфицированных болели бессимптомно. Всего к 24 октября в России выявили 1 млн 497 тыс. 167 случаев COVID-19.
За время пандемии скончался 25 тыс. 821 житель России с подтвержденным коронавирусом, в том числе 296 — за последние сутки. Полностью выздоровели 1 млн 130 тыс. 818 человек (+11 тыс. 567 за прошлый день).
Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 4 тыс. 453, Санкт-Петербурге — 713 и Московской области — 480.
В ЮФО и СКФО ситуация развивается так: Ростовская область — 301, Крым — 204, Ставропольский край — 175, Краснодарский край — 124, Кабардино-Балкария- 90, Карачаево-Черкесия — 88, Дагестан — 83, Адыгея — 78, Севастополь — 57, Ингушетия — 54, Северная Осетия — 54, Чечня — 9.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 124 новых заболевших коронавирусом 69 женщин и 55 мужчин. Возраст пациентов от четырех месяцев до 87 лет. В Краснодаре COVID-19 у 5 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет, еще один 10-летний ребенок заболел в Геленджике.
Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам:
- В Краснодаре — 44;
- в Туапсинском районе — 9;
- в Сочи — 8;
- в Павловском районе и Геленджике — по 7;
- в Ленинградском районе — 6;
- в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе — по 5;
- в Абинском, Темрюкском и Курганинском районах — по 4;
- в Ейском и Мостовском районах — 3;
- в Кущевском, Лабинском и Выселковском районах — по 2;
- в Белореченском, Северском, Славянском и Тимашевском районах — по 1.
За весь период в лабораториях Кубани провели 1 млн 323 тыс. 330 исследований на COVID-19. К 24 октября коронавирус подтвердился у 16 тыс. 473 жителей Краснодарского края, в том числе у 1 тыс. 446 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 290,2 случаев на 100 тыс. населения.
По данным краевого минздрава, выздоровели 11 тыс. 359 пациентов (+55 за сутки). Еще 379 человек спасти не удалось, из них шестеро умерли за прошлые сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 21 пациент, еще трое — на ЭКМО.
В медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 65 тыс. 238 кубанцев, из них 5 тыс.869 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 5 тыс. 37 человек, в том числе 128 детей. Еще 7 тыс. 47 человек, включая 2 тыс. 513 детей, наблюдаются в поликлиниках.
Отметим, что на этой неделе федеральная статистика по заболевшим коронавирусом несколько раз расходилась с краевой. Так, 20 октября общероссийский оперштаб сообщил о 25 новых случаях инфицирования на Кубани, а власти региона отчитались о 105 заразившихся. 22 октября федеральные власти заявили о 182 зарегистированных в Краснодарском крае случаях COVID-19, однако региональный оперштаб отчитался о 102 инфицированных.
24 октября в официальном телеграм-канале оперштаба Кубани опубликовали графику, в которой говорится в 92 заболевших. При этом следующим же постом сообщается, что в крае коронавирус подтвердился у 124 человек. На момент публикации новости пост был удален, однако портал Юга.ру успел сделать скриншот.
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