На Кубани коронавирусом заразились еще 124 человека, в том числе 4-месячный ребенок

В Краснодарском крае к 24 октября, по официальным данным, COVID-19 выявили у 16 тыс. 473 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 16 тыс. 521 человека во всех регионах страны. Как уточнил RT, только 25,8% инфицированных болели бессимптомно. Всего к 24 октября в России выявили 1 млн 497 тыс. 167 случаев COVID-19 . За время пандемии скончался 25 тыс. 821 житель России с подтвержденным коронавирусом, в том числе 296 — за последние сутки . Полностью выздоровели 1 млн 130 тыс. 818 человек (+11 тыс. 567 за прошлый день).

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 4 тыс. 453, Санкт-Петербурге — 713 и Московской области — 480.

В ЮФО и СКФО ситуация развивается так: Ростовская область — 301, Крым — 204, Ставропольский край — 175, Краснодарский край — 124 , Кабардино-Балкария- 90, Карачаево-Черкесия — 88, Дагестан — 83, Адыгея — 78, Севастополь — 57, Ингушетия — 54, Северная Осетия — 54, Чечня — 9.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 124 новых заболевших коронавирусом 69 женщин и 55 мужчин. Возраст пациентов от четырех месяцев до 87 лет. В Краснодаре COVID-19 у 5 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет, еще один 10-летний ребенок заболел в Геленджике.

Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам: В Краснодаре — 44;

в Туапсинском районе — 9;

в Сочи — 8;

в Павловском районе и Геленджике — по 7;

в Ленинградском районе — 6;

в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе — по 5;

в Абинском, Темрюкском и Курганинском районах — по 4;

в Ейском и Мостовском районах — 3;

в Кущевском, Лабинском и Выселковском районах — по 2;

в Белореченском, Северском, Славянском и Тимашевском районах — по 1.

За весь период в лабораториях Кубани провели 1 млн 323 тыс. 330 исследований на COVID-19. К 24 октября коронавирус подтвердился у 16 тыс. 473 жителей Краснодарского края, в том числе у 1 тыс. 446 детей . Показатель заболеваемости увеличился до 290,2 случаев на 100 тыс. населения. По данным краевого минздрава, выздоровели 11 тыс. 359 пациентов (+55 за сутки). Еще 379 человек спасти не удалось, из них шестеро умерли за прошлые сутки . В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 21 пациент, еще трое — на ЭКМО. В медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 65 тыс. 238 кубанцев, из них 5 тыс.869 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 5 тыс. 37 человек, в том числе 128 детей. Еще 7 тыс. 47 человек, включая 2 тыс. 513 детей, наблюдаются в поликлиниках.