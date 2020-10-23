На Кубани в выходные не будет дождей

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 24 и 25 октября

По данным краевого гидрометцентра, в субботу в Краснодаре переменная облачность и без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит 7-9 °С, днем — 22-24 °С. В воскресенье в краевой столице будет ясно, днем до 23 °С, ночью — до 9 °С.

В целом на Кубани 24 октября без осадков, днем ветер до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 6-11 °С, местами в восточной половине края — 3-8 °С, на Азовском побережье — до 14 °С. Днем воздух прогреется до 18-23 °С, в отдельных районах — до 25 °С.

На Черноморском побережье в субботу небольшая облачность, без осадков, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 °С, днем — 19-24 °С.

25 октября в северной части края возможны небольшие дожди, в остальном также без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-12 °С, местами в восточной половине края — 4-9 °С, на Азовском побережье — 10-15 °С. Днем столбики термометров покажут 18-23 °С. На Черноморском без осадков, ветер до 6-11 м/с. Ночью будет до 14 °С, на участке Анапа — Геленджик — 13-18 °С. Днем воздух прогреется до 21-26 °С.