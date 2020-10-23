Оперштаб Кубани шестой день подряд сообщает о 5 смертях пациентов ковид-госпиталей

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края заявили, что к 23 октября в регионе скончались 373 человека с подтвержденным коронавирусом

Напомним, на Кубани за последние сутки коронавирус нашли у 112 человек, еще пять пациентов ковид-госпиталей скончались. Отметим, что оперштаб Краснодарского края сообщает о пяти летальных случаях в сутки на протяжении последних шести дней.

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В инфекционной больнице № 2 Сочи умерли два местных жителя с гипертонией: мужчина 66 лет и женщина в возрасте 81 года. У сочинца был подтвержденный коронавирус и двусторонняя пневмония. Он находился на искусственной вентиляции легких. А пенсионерка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, КТ показала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени, тест на коронавирус дал положительный результат.

Еще один житель Сочи скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара в возрасте 75 лет. У него была двусторонняя пневмония и тяжелая форма COVID-19. Пациентбыл подключен к ИВЛ. Отмечается, что он также страдал гипертонией и заболеваниями сердца.

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Четвертый летальный случай зафиксировали в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. Там умер 56-летний местный житель с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмоний. Пациент поступил в ковид-госпиталь в тяжелом состоянии, он болел гипертонией, сахарным диабетом и хронической болезнью почек.

Пятый пациент, 63-летний житель Павловского района, умер в Тихорецкой ЦРБ. Врачи выявили на КТ двустороннюю пневмонию, анализ на COVID-19 оказался положительным, из-за ухудшения самочувствия пациент был подключен к ИВЛ. Сопутствующие диагнозы мужчины: гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае диагноз COVID-19 подтвердился у 16 тыс. 349 человек, из них 373 умерли.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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