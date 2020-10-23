В Краснодаре впервые за 10 лет отремонтируют улицу Чкалова
Власти Краснодара 23 октября отчитались о ходе ремонта улицы Чкалова
Ремонт улицы Чкалова был запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год, однако работы на участке начались досрочно — в конце сентября.
Компания-подрядчик «Дортранссервис» планирует завершить обновление дороги к 15 ноября. За это время обновят участок от Северной до Гоголя протяженностью 1,5 км, которые не ремонтировали десять лет, сообщили 23 октября в пресс-службе администрации Краснодара.
На Чкалова обновят асфальт на проезжей части, заменят люки колодцев, приведут в порядок подходы к пешеходным переходам — уложат тактильную плитку, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Замглавы города Артем Доронин сообщил, что сейчас дорожники ремонтируют участок от Северной до Длинной. Там установили новые бордюры, меняют люки колодцев, на протяжении всей проезжей части уложили нижний слой асфальтобетона. На объекте задействовано десять человек и две единицы спецтехники, улицу ремонтируют в круглосуточном режиме.
Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе утреннего рабочего объезда проинспектировал дорожные работы на Чкалова.
«Улица Чкалова — одна из главных транспортных артерий в центре, с интенсивным трафиком. Участок относительно небольшой, всего 1,5 км, но очень важный и нужный», — подчеркнул глава города в своем телеграм-канале.
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Первышов отметил, что в 2020 году власти собирались провести досрочный ремонт дорог на семи улицах, и поблагодарил за это региональный Минтранс, «который нашел возможность «передвинуть» денежные средства».
Также 23 октября Евгений Первышов проверил ход дорожных работ на улице Постовой. Он рассказал, что на одном из отрезков улицы вместо заборов высадят зеленые насаждения.
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