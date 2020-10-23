В Краснодаре впервые за 10 лет отремонтируют улицу Чкалова

Ремонт улицы Чкалова был запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год, однако работы на участке начались досрочно — в конце сентября.

Компания-подрядчик «Дортранссервис» планирует завершить обновление дороги к 15 ноября. За это время обновят участок от Северной до Гоголя протяженностью 1,5 км, которые не ремонтировали десять лет, сообщили 23 октября в пресс-службе администрации Краснодара.

На Чкалова обновят асфальт на проезжей части, заменят люки колодцев, приведут в порядок подходы к пешеходным переходам — уложат тактильную плитку, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.