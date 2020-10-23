На Кубани сменился руководитель банка ВТБ

Партнерский Краснодарский край

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Управляющим банка ВТБ В Краснодарском крае стал Сергей Кадакин

В новой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного и корпоративного бизнеса, а также укрепление позиций банка в регионе.

Кадакин сменил на посту Виктора Тусикова, который ушел с должности в октябре. Под его руководством была сформирована профессиональная команда объединенного банка, проделана большая работа по росту рыночной доли ВТБ в сегменте розничного и корпоративного бизнеса, реализованы стратегические проекты компании, отметили 23 октября в пресс-службе ВТБ. 

Сергей Кадакин родился в Липецке, имеет два высших образования. Свою профессиональную деятельность в банковском секторе начал в 2003 году. В Группе ВТБ работает с 2005 года, прошел путь от ведущего специалиста до управляющего.

«Кубань по праву считается житницей нашей страны, где большое внимание уделяется экономическому развитию и улучшению инвестиционной привлекательности. При этом край имеет огромный потенциал и возможности роста. Мы планируем усиливать всестороннюю поддержку бизнеса и населения, в том числе с использованием инструментов государственных программ поддержки. ВТБ как один из лидеров рынка намерен принимать активное участие в реализации социально значимых краевых проектов с внедрением современных банковских технологий и способствовать повышению финансовой грамотности жителей Краснодарского края», — прокомментировал Сергей Кадакин.

Сеть ВТБ на Кубани насчитывает 34 отделения, охватывающие территорию от Азовского до Черноморского побережья. По результатам первого полугодия 2020 года кредитный портфель банка в крае превысил 150 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных и корпоративных клиентов достиг 173,8 млрд рублей. 

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