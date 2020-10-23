В Сочи эвакуировали 50 жильцов многоэтажки из-за пожара в квартире

Краснодарский край

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В Сочи вечером 22 октября произошел пожар в жилом доме

Информация о пожаре в 17-этажном доме на улице Виноградной поступила спасателям в 20:08. Сообщалось, что огонь распространяется в квартире на восьмом этаже.

На место прибыли 16 человек и 6 единиц техники. Из-за пожара начали сильно задымляться помещения. Специалисты решили, что необходима эвакуация жильцов.

В итоге из здания эвакуировали 50 человек. Пламя на 3 кв. метрах потушили в 20:26, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 3 сентября в Краснодаре спасли 23 человека во время пожара в могоэтажке. А на следующий день в одном из жилых домов Сочи загорелась квартира. Эвакуировали 15 человек. 

МЧС Пожары Сочи

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