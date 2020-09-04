В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи в ночь на 4 сентября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Сообщение о возгорании в доме на улице Тоннельной поступило спасателям в 3:45. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что загорелась квартира на третьем этаже, огонь распространился на территории 40 кв. метров.

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На месте работали 9 человек и 3 спецмашины. Пожар был ликвидирован в 4:20. Из здания эвакуировали 15 человек и 1 был спасен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали, что из задымленного помещения на пятом этаже эвакуировали 37-летних супругов с двухгодовалым ребенком.

Напомним, на Черноморском побережье до 5 сентября прогнозируют чрезвычайный уровень пожароопасности пятого класса. Все экстренные службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В пресс-службе мэрии курорта рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности.

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Как писали Юга.ру, накануне аналогичное ЧП случилось в Краснодаре. Из-за пожара в квартире из многоэтажки эвакуировали 26 человек, еще 23 жильца были спасены.

МЧС Пожары Сочи

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