«Локомотив-Кубань» одержал волевую победу над «Андоррой» в матче Еврокубка

ПБК «Локомотив-Кубань» 21 октября дома провел матч с испанской «Андоррой» в рамках Еврокубка

Евокубковая игра сезона-2020/21 прошла в краснодарском «Баскет-холл» и завершилась со счетом 76:61 (23:15, 14:12, 19:18, 20:16).

Самым результативным игроком у «Локо» стал Кевин Харви (17). У Уилла Каммингса 11 очков, у Аллана Уильямса — 10. У «Андорры» больше всего очков набрали Давид Йелинек (13) и Хаукур Палссон (12).

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 25 октября в гостях у «Зелены Гуры» в рамках Единой лиги ВТБ. Очередной еврокубковый матч команда Евгения Пашутина проведет в Монако 1 ноября против одноименной команды.