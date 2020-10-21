На Кубани онколог выписывал рецепты на получение дорогих препаратов пациентке, которой они не были нужны

Краснодарский край

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В Ейском районе врача-онколога будут судить за мошенничество и злоупотребление полномочиями

По данным следствия, 41-летний врач-онколог одной из больниц Ейска в течение двух лет выписывал пациентке рецепты на получение дорогих медицинских препаратов в аптечной сети. При этом у женщины не было показаний для назначения ей этих лекарств. Ущерб, причиненный медицинской организации, превысил 3,5 млн рублей.

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Против медика завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направили в суд, врачу грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 21 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ейский район Здравоохранение Медицина Мошенничество Полиция

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