В Краснодаре арестовали мужчину, который «минировал» торговые центры и больницы. У него нашли 58 симок

В Краснодаре задержан мужчина, рассылавший ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры «Сотрудники полиции Краснодара совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в совершении заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Предварительно установлено, что 46-летний мужчина рассылал в органы власти и коммерческие структуры Краснодарского края сообщения о минировании торговых центров, больниц, автовокзалов, судов и аэропорта. В письмах злоумышленник также требовал выплатить ему денежные средства на общую сумму более 274 миллионов рублей. Каждый поступивший тревожный сигнал отрабатывался сотрудниками органов внутренних дел с представителями других экстренных служб: эвакуировались находившиеся в помещениях люди, обследовались здания, создавались зоны безопасности. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. При проведении обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли 15 мобильных телефонов, ноутбуки, планшетные компьютеры, интернет-модемы и 58 сим-карт. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех фактов противоправной деятельности задержанного», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. #23mvd #полицияКубани #МВД #Служба #Police #mvdrussia #Краснодар #полиция #уфсб #policekuban #полицияРоссии #задержание