В Краснодаре арестовали мужчину, который «минировал» торговые центры и больницы. У него нашли 58 симок

21 октября полиция Краснодара сообщила о задержании местного жителя, которого подозревают в рассылке ложных сообщений о минировании и требовании выкупа

Сотрудники полиции и экстренные службы отрабатывали каждый сигнал: они эвакуировали людей, обследовали здания, создавали зоны безопасности. В результате ни одно сообщение не подтвердилось.

Предварительно установлено, что 46-летний мужчина рассылал в органы власти и компании сообщения об угрозе взрыва. Среди зданий, которые он «минировал», были торговые центры, вокзалы, больницы, суды и аэропорты. В письмах злоумышленник требовал передать ему деньги на общую сумму более 274 млн рублей.

Сотрудники силовых органов задержали мужчину, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба).

Во время обыска у подозреваемого изъяли 15 телефонов, ноутбуки, планшеты, модемы и 58 сим-карт. Мужчину арестовали, сообщили 21 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео с допросом мужчины опубликовали в инстаграме ведомства. На кадрах задержанный рассказал что за полтора-два месяца отправил около десяти писем с анонимной почты. Своей целью он назвал корыстный умысел.

В пресс-службе МВД Кубани порталу Юга.ру отказались уточнять, когда именно и в каких городах мужчина «минировал» объекты.

Напомним, с конца июля и до середины сентября в Краснодаре и крае порядка десяти раз эвакуировали торговые центры и аэропорты из-за сообщений об угрозе взрыва. При этом силовые ведомства ни разу не прокомментировали ситуацию.