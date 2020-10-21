В Краснодаре арестовали мужчину, который «минировал» торговые центры и больницы. У него нашли 58 симок
21 октября полиция Краснодара сообщила о задержании местного жителя, которого подозревают в рассылке ложных сообщений о минировании и требовании выкупа
Предварительно установлено, что 46-летний мужчина рассылал в органы власти и компании сообщения об угрозе взрыва. Среди зданий, которые он «минировал», были торговые центры, вокзалы, больницы, суды и аэропорты. В письмах злоумышленник требовал передать ему деньги на общую сумму более 274 млн рублей.
Сотрудники полиции и экстренные службы отрабатывали каждый сигнал: они эвакуировали людей, обследовали здания, создавали зоны безопасности. В результате ни одно сообщение не подтвердилось.
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Сотрудники силовых органов задержали мужчину, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба).
Во время обыска у подозреваемого изъяли 15 телефонов, ноутбуки, планшеты, модемы и 58 сим-карт. Мужчину арестовали, сообщили 21 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Видео с допросом мужчины опубликовали в инстаграме ведомства. На кадрах задержанный рассказал что за полтора-два месяца отправил около десяти писем с анонимной почты. Своей целью он назвал корыстный умысел.
В пресс-службе МВД Кубани порталу Юга.ру отказались уточнять, когда именно и в каких городах мужчина «минировал» объекты.
Напомним, с конца июля и до середины сентября в Краснодаре и крае порядка десяти раз эвакуировали торговые центры и аэропорты из-за сообщений об угрозе взрыва. При этом силовые ведомства ни разу не прокомментировали ситуацию.
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В Краснодаре задержан мужчина, рассылавший ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры «Сотрудники полиции Краснодара совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в совершении заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Предварительно установлено, что 46-летний мужчина рассылал в органы власти и коммерческие структуры Краснодарского края сообщения о минировании торговых центров, больниц, автовокзалов, судов и аэропорта. В письмах злоумышленник также требовал выплатить ему денежные средства на общую сумму более 274 миллионов рублей. Каждый поступивший тревожный сигнал отрабатывался сотрудниками органов внутренних дел с представителями других экстренных служб: эвакуировались находившиеся в помещениях люди, обследовались здания, создавались зоны безопасности. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. При проведении обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли 15 мобильных телефонов, ноутбуки, планшетные компьютеры, интернет-модемы и 58 сим-карт. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех фактов противоправной деятельности задержанного», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. #23mvd #полицияКубани #МВД #Служба #Police #mvdrussia #Краснодар #полиция #уфсб #policekuban #полицияРоссии #задержание
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