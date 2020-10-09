На Кубани завели дело на мужчину, который хотел подставить знакомого и позвонил с его телефона в полицию
8 октября в МВД рассказали о возбуждении уголовного дела против жителя Ейского района, который сообщил полиции заведомо ложные сведения
В дежурную часть Ейского района сообщили об угрозе для одной из местных школ. На место прибыла полиция и экстренные службы, но в здании не нашли предметов, угрожающих жизни и здоровью.
После этого полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установили, кто звонил. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель.
Выяснилось, что мужчина, находясь у себя дома, взял телефон своего знакомого и позвонил с него в полицию. Он представился сотруднику чужим именем и сообщил заведомо ложные сведения. Мужчина объяснил, что решил так сделать из неприязни к своему знакомому.
На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на соцобъектах), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили 8 октября в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в 2018 году в Сочи мужчине дали два года колонии за сообщение о минировании больницы. Тогда же на три года осудили еще одного сочинца, который сообщил полиции о готовящемся взрыве стадиона во время ЧМ-2018.
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