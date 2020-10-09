На Кубани завели дело на мужчину, который хотел подставить знакомого и позвонил с его телефона в полицию

8 октября в МВД рассказали о возбуждении уголовного дела против жителя Ейского района, который сообщил полиции заведомо ложные сведения

В дежурную часть Ейского района сообщили об угрозе для одной из местных школ. На место прибыла полиция и экстренные службы, но в здании не нашли предметов, угрожающих жизни и здоровью. После этого полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установили, кто звонил. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель.