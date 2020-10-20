В Анапе 47-летний мужчина выпал из окна и разбился

О происшествии сообщили в телеграм-канале «Анапского Черноморья» (Внимание! Содержимое записи способно шокировать. Если вы не уверены, что готовы к этому, не переходите по ссылке). В посте рассказали, что мужчина выпал из окна многоэтажного дома на улице Владимирской, 154. Он умер на месте.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 20 октября сообщили, что погибшему было 47 лет. Сейчас по факту его гибели проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по окончании будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, 29 сентября в Краснодаре погиб мужчина. Он пытался удержаться на внешней стороне балкона на пятом этаже и зацепиться за бортик ногами, но сорвался вниз.